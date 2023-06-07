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Лига конференций

Майкл Антонио: «Конечно, хотелось бы какой-нибудь трофей в карьере»

07 Июня 2023 • 23:50 Комментировать
Фиорентина
1:2
Вест Хэм
окончен

Нападающий и ветеран «Вест Хэма» Майкл Антонио признался, что не хотел бы заканчивать карьеру без трофеев. В настоящий момент он сражается в Праге в составе своей команды за победу в финальном матче Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной».

- Все люди хотят, выйдя на покой, иметь какие-то медали, награды, и я тоже хочу. Но это же касается всех футболистов. В 1976 году «Вест Хэм» проиграл финал Кубка Кубков. А мы хотим исправить это, - цитирует слова футболиста BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Майкл Антонио
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