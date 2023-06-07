Майкл Антонио: «Конечно, хотелось бы какой-нибудь трофей в карьере»

Нападающий и ветеран «Вест Хэма» Майкл Антонио признался, что не хотел бы заканчивать карьеру без трофеев. В настоящий момент он сражается в Праге в составе своей команды за победу в финальном матче Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной».

- Все люди хотят, выйдя на покой, иметь какие-то медали, награды, и я тоже хочу. Но это же касается всех футболистов. В 1976 году «Вест Хэм» проиграл финал Кубка Кубков. А мы хотим исправить это, - цитирует слова футболиста BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.