Бонавентура – самый возрастной со времён Мальдини итальянец, забивший в финале еврокубка

Полузащитнику «Фиорентины» Джакомо Бонавентуре покорилось уникальное достижение в финале Лиги конференций.

«Вест Хэм» открыл счёт на 62-й минуте встречи, однако уже спустя пять минут у «фиалок» нашёлся ответ в виде гола Бонавентуры. Как отмечает Opta, хавбек стал самым возрастным (33 года и 289 дней) за 18 лет итальянцем, поразившим ворота в финале одного из крупнейших еврокубковых турниров. В 2005 году защитник «Милана» Паоло Мальдини отличился в 36-летнем возрасте в знаменитом финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением «россонери» в серии послематчевых пенальти.