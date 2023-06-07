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Лига конференций

​Ноубл: «Это многое значит для клуба»

07 Июня 2023 • 23:39 Комментировать
Фиорентина
1:2
Вест Хэм
1 3.00 X 3.10 2 2.70
2-й тайм

Бывший футболист «Вест Хэма» Марк Ноубл решил слетать в чешскую столицу Прагу и посмотреть финальный матч Лиги конференций, в котором «молотобойцы» сражаются с итальянской «Фиорентиной».

- Мы очень рано попали на стадион, никогда не знаешь, как сложится с трафиком. Зато успели повидаться с фанами, в такой особый, необычный вечер. Многих представителей клуба я помню, они продолжают выступать за него. Знаю, как многое значит для них этот финал, как и для фанатов, - цитирует слова Ноубла BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Вест Хэмом» и «Фирентиной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Вест Хэм Марк Ноубл
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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