​Ноубл: «Это многое значит для клуба»

Бывший футболист «Вест Хэма» Марк Ноубл решил слетать в чешскую столицу Прагу и посмотреть финальный матч Лиги конференций, в котором «молотобойцы» сражаются с итальянской «Фиорентиной».

- Мы очень рано попали на стадион, никогда не знаешь, как сложится с трафиком. Зато успели повидаться с фанами, в такой особый, необычный вечер. Многих представителей клуба я помню, они продолжают выступать за него. Знаю, как многое значит для них этот финал, как и для фанатов, - цитирует слова Ноубла BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Вест Хэмом» и «Фирентиной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.