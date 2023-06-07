Легенда «Вест Хэма»: «Игроки должны насладиться этим финалом»

Бывший футболист лондонского «Вест Хэма» Тревор Брукинг считает, что «молотобойцы» должны получить удовольствие от финального матча Лиги конференций, потому что такой шанс может выпасть только раз в карьере. Особенно для такого клуба, как «Вест Хэм».

В 1976 году Брукинг играл в финале Кубка Кубков, но тогда «Вест Хэм» потерпел поражение от бельгийского «Андерлехта».

- «Вест Хэм» не каждый день выходит в финал европейского турнира. И вообще, не каждый год играет в Европе. Клуб в последний раз сыграл в финале в 1980 году. Прошло так много времени. Игроки должны впитать в себя эту игру, насладиться ею, - цитирует слова Брукинга BBC Sport.