Фанаты «Вест Хэма» рассекли голову игроку «Фиорентины», матч был приостановлен

В финальном поединке Лиги конференций произошёл неприятный инцидент.

Капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги отправился подавать угловой на 34-й минуте, и в этот момент болельщики «Вест Хэма» начали закидывать его стаканами – один из них рассёк игроку голову. Рефери остановил матч, чтобы защитнику остановили кровотечение. Диктор стадиона призвал фанатов английского коллектива к порядку. Бираги смог продолжить игру, команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Следить за событиями второго тайма встречи «Фиорентина» – «Вест Хэм» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция.