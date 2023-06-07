Петржела - о Кокорине: «Александр мог бы играть сегодня в финале еврокубка, но он слишком ленивый»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петрежела лишний раз высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Специалист отметил, что в том, что итальянский клуб играет в финале Лиги конференций нет никакой заслуги россиянина, и считает, что у форварда были хорошие шансы показать себя в европейском футболе после сложной жизненной ситуации.

«Но Кокорин ими не воспользовался. Александр мог бы играть сегодня в финале еврокубка, но он слишком ленивый», - приводит слова Петрежелы «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 7 июня, «Фиорентина» в финале Лиги конференций УЕФА встретится с «Вест Хэмом».