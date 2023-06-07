«Фиорентина» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Праге проходит финальный матч Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - Вест Хэм
Доступ после регистрации
Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Раньери Лука•Бираги Кристиано•Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо•Бонавентура Джакомо•Гонсалес Николас•Йович Лука•Куаме Кристиан
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас•Бенрахма Саид•Антонио Майкл
07 июня. Стадион "Фортуна Арена".
Бан пользователя