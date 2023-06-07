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Лига конференций

«Фиорентина» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

07 Июня 2023 • 21:30 Комментировать (3)
Фиорентина
0:0
Вест Хэм
1 3.00 X 3.10 2 2.70
1-й тайм

В Праге проходит финальный матч Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Фиорентина0:0Вест Хэм
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаРаньери ЛукаБираги КристианоАмрабат СофьянМандрагора РоландоБонавентура ДжакомоГонсалес НиколасЙович ЛукаКуаме Кристиан
Запасные: Черофолини МикелеРоша Игор IIМартинес Лукас IIИконе ЖонатанБьянко АлессандроДункан АльфредБрекало ЙосипТерзич АлексаКабрал АртурБарак АнтонинВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер НаифЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета ЛукасБенрахма СаидАнтонио Майкл
Запасные: Керер ТилоЛансини МануэльДжонсон БенОгбонна АнджелоИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаДаунс ФлиннКрессуэлл АаронФорнальс ПаблоФредди Поттс
07 июня. Стадион "Фортуна Арена".
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Фиорентина Вест Хэм
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (3)
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ингерман
07 Июня 2023 в 22:14
ай а иде какора.. хе-хе..
ингерман
07 Июня 2023 в 22:05
ай жывенько начали тока макароны начали валица на газон по любому поваду.. кхе-кхе..
ингерман
07 Июня 2023 в 21:52
ай уперед вестхэмы.. дави макаронникав! А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27 мин
Фиорентина Фиорентина
Вест Хэм Вест Хэм
0
0
3.10 3.30 2.39
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