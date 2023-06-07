Бывший нападающий «Фиорентины» Марко Наппи поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги конференций УЕФА против «Вест Хэма».

«Это большой вызов для «Фиорентины», большой шанс. «Вест Хэм» очень сильный и опасный соперник, многие считают его за фаворитом. Я же верю в «Фиорентину». Команда уже проделала большой путь, работа Итальяно заслуживает восхищения. Хотелось бы, чтобы к этому добавился и трофей. А ещё, я думаю, что матч сегодня будет ярким и результативным», — заявил Наппи в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что второй в истории финал Лиги конференций УЕФА между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом» пройдёт сегодня, 7 июня, в Праге. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.