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Лига конференций

Экс-нападающий «Фиорентины» Наппи — о финале Лиги конференций: «Это большой вызов для клуба» эксклюзив

07 Июня 2023 • 19:23 Комментировать
Фиорентина
...
Вест Хэм
1 3.00 X 3.10 2 2.70
Через 1 ч. 7 мин.

Бывший нападающий «Фиорентины» Марко Наппи поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги конференций УЕФА против «Вест Хэма».

«Это большой вызов для «Фиорентины», большой шанс. «Вест Хэм» очень сильный и опасный соперник, многие считают его за фаворитом. Я же верю в «Фиорентину». Команда уже проделала большой путь, работа Итальяно заслуживает восхищения. Хотелось бы, чтобы к этому добавился и трофей. А ещё, я думаю, что матч сегодня будет ярким и результативным», — заявил Наппи в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что второй в истории финал Лиги конференций УЕФА между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом» пройдёт сегодня, 7 июня, в Праге. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Лига конференций Марко Наппи
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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