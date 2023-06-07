Манчини: «Итальянский футбол не такой, как 20 лет назад, но он возрождается»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини предвкушает второй еврокубковый финал, в котором итальянская «Фиорентина» сыграет с английским «Вест Хэмом». «Рома» уже проиграла встречу с «Севильей», а в субботу между собой сыграют еще также «Манчестер Сити» и «Интер».

- Итальянский футбол вырос в последние годы. Не так, конечно, как двадцать лет тому назад, когда в Серии А играли лучшие игроки в мире. Но мы вышли в три европейских финала, во многом благодаря доморощенным игрокам, и это важно, - цитирует слова Роберто Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.