Кокорин приехал на еврокубковый финал «Фиорентины»

Нападающий Александр Кокорин приехал в Прагу на матч «Фиорентины» против «Вест Хэма» в финале Лиги Европы.

Напомним, что сезон 2022/2023 Кокорин провёл за кипрский «Арис» в аренде. Права на российского нападающего принадлежат «Фиорентине». Контракт связывает Кокорина с клубом Серии А до конца июня 2024 года.

«Надеюсь, «Фиорентина» победит сегодня вечером, хотя это будет непросто. Я приехал сюда, чтобы поддержать своих партнёров по команде. Хочу посмотреть игру», - сказал Кокорин порталу FiorentinaNews.

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