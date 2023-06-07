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Кокорин приехал на еврокубковый финал «Фиорентины»

07 Июня 2023 • 18:45 Комментировать
Фиорентина
...
Вест Хэм
1 2.80 X 3.20 2 2.85
Через 2 ч. 40 мин.

Нападающий Александр Кокорин приехал в Прагу на матч «Фиорентины» против «Вест Хэма» в финале Лиги Европы.

Напомним, что сезон 2022/2023 Кокорин провёл за кипрский «Арис» в аренде. Права на российского нападающего принадлежат «Фиорентине». Контракт связывает Кокорина с клубом Серии А до конца июня 2024 года.

«Надеюсь, «Фиорентина» победит сегодня вечером, хотя это будет непросто. Я приехал сюда, чтобы поддержать своих партнёров по команде. Хочу посмотреть игру», - сказал Кокорин порталу FiorentinaNews.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Фиорентина» - «Вест Хэм» на LiveResult. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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