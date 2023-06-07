Уткин сделал прогноз на финал Лиги конференций

В среду вечером пройдёт финальный матч Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом». Своим прогнозом на этот матч поделился известный журналист Василий Уткин.

«Я практически убеждён в том, что победит «Вест Хэм». Я посмотрел внимательно их полуфинальные матчи. Разумеется, это не заменит мне знаний об их пути по всему сезону, но вполне помогает определить их сегодняшнюю форму. Поэтому победа «Вест Хэма» у меня не вызывает никаких сомнений», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Финальный матч между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.