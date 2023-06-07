Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что российские команды смогли конкурировать за победу в Лиге конференций.

«Посмотрите, кто играет в финале: «Фиорентина» и «Вест Хэм». Очень хорошие команды, сколько они прошли команд на пути. Ясно, что создали этот турнир, как лишний трофей для кого-то. Когда «Фиорентина» или «Вест Хэм» могли подумать, что они выиграют Лигу чемпионов или Европы? Так что российские команды, если будут допущены, то смогут попытать там что-нибудь.

Смогут? А кто знает? Почему нет? «Фиорентина» или кто-то там сильнее кого-то? Только я говорю, что сейчас могут создать ещё какой-то турнир, в котором будут участвовать 11-е и 12-е места. Будет ли интересно? Какая разница. Кому интересно смотреть и смотреть. Ты Кубок выигрываешь и всё. Когда люди хвастаются, что они пятикратные чемпионы Швеции, ну трофей есть. У нас тоже говорят: «Я шестикратный чемпион России». И что? А где ты играл? А сколько забил?» - сказал Мостовой.

Сегодня, 7 июня, в финале Лиги конференций в Праге (Чехия) «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма». Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 по московскому времени.