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Лига конференций

Александр Мостовой считает, что российские команды смогут конкурировать в Лиге конференций эксклюзив

07 Июня 2023 • 13:20 Комментировать (1)
Фиорентина
...
Вест Хэм
1 2.80 X 3.20 2 2.85
Через 7 ч. 12 мин.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что российские команды смогли конкурировать за победу в Лиге конференций.

«Посмотрите, кто играет в финале: «Фиорентина» и «Вест Хэм». Очень хорошие команды, сколько они прошли команд на пути. Ясно, что создали этот турнир, как лишний трофей для кого-то. Когда «Фиорентина» или «Вест Хэм» могли подумать, что они выиграют Лигу чемпионов или Европы?  Так что российские команды, если будут допущены, то смогут попытать там что-нибудь.

Смогут? А кто знает? Почему нет? «Фиорентина» или кто-то там сильнее кого-то? Только я говорю, что сейчас могут создать ещё какой-то турнир, в котором будут участвовать 11-е и 12-е места. Будет ли интересно? Какая разница. Кому интересно смотреть и смотреть. Ты Кубок выигрываешь и всё. Когда люди хвастаются, что они пятикратные чемпионы Швеции, ну трофей есть. У нас тоже говорят: «Я шестикратный чемпион России». И что? А где ты играл? А сколько забил?» - сказал Мостовой.

Сегодня, 7 июня, в финале Лиги конференций в Праге (Чехия) «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма». Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Вест Хэм Александр Мостовой РПЛ Лига конференций
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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topcat22
07 Июня 2023 в 13:48
В единственный для России розыгрыш лиги конференций наши команды даже не сумели пробиться в групповой этап.
На Евро-Футболе:
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07.06.23 в 22:00
Фиорентина Фиорентина
Вест Хэм Вест Хэм
3.10 3.30 2.39
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