Мойес: «Фиорентина» - сложный соперник, как и другие итальянские клубы»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес дал интервью представителям СМИ перед финалом Лиги конференций против «Фиорентины».

«Финал еврокубка всегда волнительный момент для тренера. Я наслаждаюсь этим моментом. «Фиорентина» впечатляет меня своей игрой, они показывают отличный футбол после чемпионата мира – 2022. Это сложный соперник, как и другие итальянские команды. С уважением относимся к этому клубу», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Финал «Фиорентина» - «Вест Хэм» состоится в Праге сегодня, 7 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.