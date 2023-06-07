Райс: «Вест Хэм» может переписать историю»

Лидер лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс дал комментарий в преддверии финального матча против «Фиорентины» в Лиге конференций УЕФА.

«Это будет самый важный поединок, который наш клуб проводил за долгое время. Поэтому для меня честь быть частью этого. Мы можем переписать историю этим вечером и порадовать наших поклонников», - передает слова полузащитника Goal.com.

Финальный поединок Лиги конференций состоится на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.