Игрок «Вест Хэма» Боуэн: «Финал Лиги конференций - самый важный матч в моей карьере»

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций УЕФА.

«Это будет самый важный матч в моей карьере. Добраться до финала еврокубка и получить возможность выиграть трофей – это огромное событие. Наша команда готова, как морально, так и физически», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

Финальный матч Лиги конференций УЕФА состоится в Праге на стадионе «Фортуна Арена» сегодня, 7 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.