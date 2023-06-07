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Игрок «Вест Хэма» Боуэн: «Финал Лиги конференций - самый важный матч в моей карьере»

07 Июня 2023 • 08:00 Комментировать

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн пообщался с представителями СМИ в преддверии встречи с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций УЕФА.

«Это будет самый важный матч в моей карьере. Добраться до финала еврокубка и получить возможность выиграть трофей – это огромное событие. Наша команда готова, как морально, так и физически», - передает слова полузащитника портал Goal.com.

Финальный матч Лиги конференций УЕФА состоится в Праге на стадионе «Фортуна Арена» сегодня, 7 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Вест Хэм Джаррод Боуэн
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07.06.23 в 22:00
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