Антонио - о финале ЛК: «Самое большое событие в моей жизни»

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился мнением о предстоящем финале Лиги конференций, в котором его команде будет противостоять «Фиорентина».

«Это потрясающе, мы не играли в финале еврокубков уже 47 лет. Это, наверное, самое большое событие в моей жизни. Но мы еще не достигли финальной цели. Когда матч начнется, тогда мы в полной мере все прочувствуем», - передает слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финальная встреча Лиги конференций «Фиорентина» - «Вест Хэм» пройдет на стадионе в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.