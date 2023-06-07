Тренер «Фиорентины» Итальяно рассказал, что думает о «Вест Хэме»

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно дал комментарий насчет предстоящего поединка против лондонского «Вест Хэма» в финале Лиги конференций.

«Наш соперник не лучшим образом выступил в своем чемпионате, однако это все равно сильная команда. Если они вышли в финал, то имеют определенный класс. Случайно до такой стадии не дойдешь. «Вест Хэм» тренирует Дэвид Мойес – это наставник с огромным опытом. Уважаю нашего соперника, пусть победит сильнейший», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом» состоится сегодня, 7 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.