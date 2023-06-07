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Лига конференций

Бираги: «Проиграв «Интеру», поняли важность деталей»

07 Июня 2023 • 05:55 Комментировать
Фиорентина
...
Вест Хэм
1 2.80 X 3.20 2 2.85
Через 15 ч. 42 мин.

Итальянская «Фиорентина» проиграла финал Кубка Италии, но сейчас команда может отыграться в другом финальном матче - с лондонским «Вест Хэмом» в последнем матче заканчивающегося сезона Лиги конференций. Кристиано Бираги, полузащитник «виолы», считает, что горькое поражение от «Интера» научило команду вниманию к деталям.

- Это был закрытый матч, и мы поняли, сколь важно внимание к деталям - мы проиграли именно из-за недостаточного внимания к ним. Теперь у нас другой финал и нет права на ошибку, - цитирует слова Бираги fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги конференции начнется в 22 часа по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Кристиано Бираги
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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