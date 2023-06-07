Бираги: «Проиграв «Интеру», поняли важность деталей»

Итальянская «Фиорентина» проиграла финал Кубка Италии, но сейчас команда может отыграться в другом финальном матче - с лондонским «Вест Хэмом» в последнем матче заканчивающегося сезона Лиги конференций. Кристиано Бираги, полузащитник «виолы», считает, что горькое поражение от «Интера» научило команду вниманию к деталям.

- Это был закрытый матч, и мы поняли, сколь важно внимание к деталям - мы проиграли именно из-за недостаточного внимания к ним. Теперь у нас другой финал и нет права на ошибку, - цитирует слова Бираги fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги конференции начнется в 22 часа по московскому времени.