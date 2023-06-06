Итальяно: «Проигранный в Риме финал - это важный опыт»

«Фиорентине» предстоит сыграть финальный матч Лиги конференций против английского «Вест Хэма», это случится уже в среду, седьмого июня. Наставник клуба Винченцо Итальяно поделился своим видением рецепта успеха - он рассчитывает на то, что команда сыграет раскрепощено, а также надеется на серьезную поддержку со стороны фанатов.

- Мы должны сыграть со свободной душой и мозгами. Финал в Риме, проигранный «Интеру», возможно, поможет нам с опытом. Но самое важное - концентрация, - цитирует слова Итальяно итальянское новостное агентство ITASportPress.

Игра состоится вечером 7 июня в 22 часа по московскому времени.