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Лига конференций

Павлюченко выбрал фаворита финала Лиги конференций

06 Июня 2023 • 21:05 Комментировать
Фиорентина
...
Вест Хэм
1 2.80 X 3.30 2 2.70
07.06 22:00

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился комментарием перед финальным матчем Лиги конференции между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом».

«В этом матче я отдаю предпочтение «Фиорентине». Итальянские клубы в этом году показывали хорошие результаты в еврокубках. По ходу сезона «фиалки» выглядели намного лучше англичан, финишировали выше в своем чемпионате. Так что я тут склоняюсь к победе «Фиорентины», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Финал Лиги конференций «Фиорентина» - «Вест Хэм» состоится завтра, 7 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Действующим обладателем трофея является «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Фиорентина Вест Хэм
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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07.06.23 в 22:00
Фиорентина Фиорентина
Вест Хэм Вест Хэм
3.10 3.30 2.39
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