Павлюченко выбрал фаворита финала Лиги конференций

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился комментарием перед финальным матчем Лиги конференции между «Фиорентиной» и «Вест Хэмом».

«В этом матче я отдаю предпочтение «Фиорентине». Итальянские клубы в этом году показывали хорошие результаты в еврокубках. По ходу сезона «фиалки» выглядели намного лучше англичан, финишировали выше в своем чемпионате. Так что я тут склоняюсь к победе «Фиорентины», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Финал Лиги конференций «Фиорентина» - «Вест Хэм» состоится завтра, 7 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Действующим обладателем трофея является «Рома».