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Лига конференций

Мойес: «Скамакка не сыграет в финале Лиги конференций»

26 Мая 2023 • 22:17 Комментировать
Фиорентина
...
Вест Хэм
07.06 22:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о состоянии нападающего Джанлуки Скамакки.

В решающей битве третьего по значимости еврокубка «молотобойцы» сойдутся в битве с «Фиорентиной». Встреча пройдёт 7 июня, и «Вест Хэм», как сообщил Мойес, не сможет рассчитывать на своего итальянского форварда, который травмирован: «Он продолжает реабилитацию, и я не ожидаю, что он вернётся к финалу. Он перенёс операцию четыре недели назад, ему ещё предстоит набраться сил, но, надеюсь, к началу предсезонной подготовки он будет в форме», – приводит журналист Альфредо Педулла слова наставника лондонцев.

Джанлука Скамакка стал автором восьми голов в 27 матчах за «Вест Хэм» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Вест Хэм Дэвид Мойес Джанлука Скамакка
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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