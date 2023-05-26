Мойес: «Скамакка не сыграет в финале Лиги конференций»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о состоянии нападающего Джанлуки Скамакки.

В решающей битве третьего по значимости еврокубка «молотобойцы» сойдутся в битве с «Фиорентиной». Встреча пройдёт 7 июня, и «Вест Хэм», как сообщил Мойес, не сможет рассчитывать на своего итальянского форварда, который травмирован: «Он продолжает реабилитацию, и я не ожидаю, что он вернётся к финалу. Он перенёс операцию четыре недели назад, ему ещё предстоит набраться сил, но, надеюсь, к началу предсезонной подготовки он будет в форме», – приводит журналист Альфредо Педулла слова наставника лондонцев.

Джанлука Скамакка стал автором восьми голов в 27 матчах за «Вест Хэм» в текущем сезоне.