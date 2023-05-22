Назначен арбитр на финал Лиги конференций

Второй в истории финал Лиги конференций обслужит бригада арбитров из Испании. В поле следить за соблюдением правил игры в футбол будет Карлос дель Серро. Около мониторов ему будут помогать Хуан Мартинес (ВАР) и Алехандро Эрнандес (АВАР).

В финале Лиги конференций будут играть итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Матч пройдёт в среду, 7 июня, в Праге.

Напомним, что на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» был назначен поляк Шимон Марциняк. Что до финала Лиги Европы, то битву между «Севильей» и «Ромой» обслужит англичанин Энтони Тэйлор.