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Лига конференций

Николас Гонсалес – игрок недели в Лиге конференций официально

19 Мая 2023 • 18:14 Комментировать
Фиорентина
...
Вест Хэм
07.06 22:00

Аргентинский нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес признан лучшим игроком недели в третьем по силе еврокубке – Лиге конференций УЕФА.

Вчера «фиалки» в напряжённом матче из четырёх таймов смогли увезти победу из Швейцарии над «Базелем» – 3:1. Аргентинец отличился дублем – благодаря его голам итальянский клуб смог сыграть в овертайме, а после вырвать победу на девятой добавленной минуте к дополнительному тайму.

Напомним, что в финале Лиги конференций «Фиорентина» сыграет с лондонским «Вест Хэмом», матч состоится в Праге 7 июня.

Также флорентийский клуб может одержать победу и в Кубке Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Николас Гонсалес Лига конференций
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ФИОРЕНТИНА ВЕСТ ХЭМ
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