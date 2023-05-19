Аргентинский нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес признан лучшим игроком недели в третьем по силе еврокубке – Лиге конференций УЕФА.

Вчера «фиалки» в напряжённом матче из четырёх таймов смогли увезти победу из Швейцарии над «Базелем» – 3:1. Аргентинец отличился дублем – благодаря его голам итальянский клуб смог сыграть в овертайме, а после вырвать победу на девятой добавленной минуте к дополнительному тайму.

Напомним, что в финале Лиги конференций «Фиорентина» сыграет с лондонским «Вест Хэмом», матч состоится в Праге 7 июня.

Также флорентийский клуб может одержать победу и в Кубке Италии.