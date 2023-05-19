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Лига конференций

«Вест Хэм» сыграет в финале европейского турнира в третий раз в истории

19 Мая 2023 • 03:23 Комментировать
Fiorentina/Basel
...
Вест Хэм
07.06 22:00

Лондонский «Вест Хэм» натужно выступает во внутреннем чемпионате, но зато в Лиге конференций английский клуб вышел в финал турнира, это случилось после двойной победы над нидерландским АЗ в полуфинале турнира. Как оказалось, «молотобойцы» вышли в финал европейского кубка в третий раз в своей истории.

В первый раз это случилось в сезоне 1964/1965 в Кубке Кубков, тогда клуб даже выиграл трофей. Спустя одиннадцать лет последовала еще одна попытка, также в Кубке Кубков - но на сей раз, в сезоне 1975/1976, клуб проиграл.

Финальный матч Лиги конференций состоится седьмого июня в Праге. 

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Вест Хэм
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FIORENTINA/BASEL ВЕСТ ХЭМ
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