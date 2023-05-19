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Лига конференций

«Фиорентина» на 120+9 минуте дожала «Базель»

19 Мая 2023 • 00:40 Комментировать
Базель
1:3
Фиорентина
окончен после доп. времени

«Фиорентина» неожиданно проиграла домашний полуфинал Лиги конференций «Базелю» (1:2) и в четверг снова считалась фаворитом. На 35-й минуте Николас Гонсалес вернул гостей в игру, здорово пробив головой после корнера. Джакомо Бонавентура, казалось, наверняка бил головой в противоход вратарю, но тот смог-таки выручить. У соперника прошла передача в линию атаки, и Зеки Амдуни, убрав защитника, сравнял счет.  Бонавентура снова в центре внимания, но его удар немного неточный по высоте. А вот Гонсалес в чужой штрафной сориентировался после отскока и оформил дубль - овертайм. В эти 30 минут итальянцы были острее, но не смогли забить. Лишь в компенсированное время Антонин Барак в ближнем бою переиграл голкипера - 3:1. Итальянцы сыграют в финале против «Вест Хэма».

Протокол игры  
Базель

1:3

Фиорентина
  35'Гонсалес Николас (0:1)
(1:1) Амдуни Зеки55'  
  

72' Гонсалес Николас (1:2)

120' Барак Антонин (1:3)

Хитц MapвинЛанг МихаэльАдамс КасимПельмар АндиНдой ДанДиуф ЭндиДжака Таулант 88' (Фрай Фабиан ( 88') Бургер Ваутер  90' 106' (Малес Дариан ( 106') Калафьори РикардоАмдуни ЗекиОгюстен Жан-Кевин 81' (Зекири Анди ( 81')
Запасные: Де Моль НильсСальви МиркоЭссиам ЭммануэльБрэдли ФинкМиллар ЛиамНовоа УгоКаде АнтонФогель Уго
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаРоша Игор II  21' 56' (Раньери Лука ( 56'  59') Бираги КристианоБонавентура Джакомо  104' 106' (Барак Антонин ( 106') Амрабат СофьянКастровилли Гаэтано 120' (Мандрагора Роландо ( 120') Гонсалес Николас  90'Кабрал Артур 91' (Йович Лука ( 91') Брекало Йосип 46' (Иконе Жонатан ( 46'  96')
Запасные: Черофолини МикелеКуаме КристианМартинес Лукас IIСоттиль РикардоДункан АльфредВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
18 мая. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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Базель Фиорентина
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