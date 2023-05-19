«Фиорентина» на 120+9 минуте дожала «Базель»

«Фиорентина» неожиданно проиграла домашний полуфинал Лиги конференций «Базелю» (1:2) и в четверг снова считалась фаворитом. На 35-й минуте Николас Гонсалес вернул гостей в игру, здорово пробив головой после корнера. Джакомо Бонавентура, казалось, наверняка бил головой в противоход вратарю, но тот смог-таки выручить. У соперника прошла передача в линию атаки, и Зеки Амдуни, убрав защитника, сравнял счет. Бонавентура снова в центре внимания, но его удар немного неточный по высоте. А вот Гонсалес в чужой штрафной сориентировался после отскока и оформил дубль - овертайм. В эти 30 минут итальянцы были острее, но не смогли забить. Лишь в компенсированное время Антонин Барак в ближнем бою переиграл голкипера - 3:1. Итальянцы сыграют в финале против «Вест Хэма».