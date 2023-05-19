Матч «Базеля» и «Фиорентины» прервали из-за болельщика, которому стало плохо

Ответный матч полуфинала Лиги конференций УЕФА между «Базелем» и «Фиорентиной» был прерван на 110-й минуте, когда шёл второй дополнительный тайм. Одному из болельщиков на трибуне «Санкт-Якоб Парка» стало плохо, а игроки «фиалок» Кристиан Куаме и Антони Бираги позвали ему на помощь медицинский персонал.

Напомним, на данный момент «Фиорентина» ведёт со счётом 2:1. Первый полуфинальный матч между соперниками завершился выездной победой «Базеля» с аналогичным счётом. Если ничего не изменится, команды ждёт серия 11-метровых ударов.

Отметим, что победитель этой пары сыграет в финале ЛК с лондонским «Вест Хэмом».