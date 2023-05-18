«Базель» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Швейцарии проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между «Базелем» и «Фиорентиной».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Базель - Фиорентина
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Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Амрабат Софьян•Кастровилли Гаэтано•Гонсалес Николас•Кабрал Артур•Брекало Йосип
18 мая. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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