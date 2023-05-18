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«Базель» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

18 Мая 2023 • 21:30 Комментировать
Базель
...
Фиорентина
1 5.50 X 4.50 2 1.60
Через 0 ч. 8 мин.

В Швейцарии проходит ответный матч 1/2 финала Лиги конференций между «Базелем» и «Фиорентиной».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Базель0:0Фиорентина
Хитц MapвинЛанг МихаэльАдамс КасимПельмар АндиНдой ДанДжака ТаулантБургер ВаутерДиуф ЭндиКалафьори РикардоАмдуни ЗекиОгюстен Жан-Кевин
Запасные: Де Моль НильсЗекири АндиСальви МиркоЭссиам ЭммануэльБрэдли ФинкФрай ФабианМиллар ЛиамНовоа УгоКаде АнтонМалес ДарианФогель Уго
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаРоша Игор IIБираги КристианоБонавентура ДжакомоАмрабат СофьянКастровилли ГаэтаноГонсалес НиколасКабрал АртурБрекало Йосип
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаКуаме КристианМартинес Лукас IIМандрагора РоландоСоттиль РикардоЙович ЛукаИконе ЖонатанДункан АльфредБарак АнтонинВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
18 мая. Стадион "Санкт-Якоб Парк".
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Базель Фиорентина
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БАЗЕЛЬ ФИОРЕНТИНА
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