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Лига конференций

Бенрахма – игрок недели в Лиге конференций

12 Мая 2023 • 18:52 Комментировать

Игрок атаки лондонского «Вест Хэма» Саид Бенрахма стал лучшим игроком недели в Лиге конференций по версии официального портала УЕФА.

Напомним, что вчера «молотобойцы» в первом полуфинальном матче принимали дома нидерландский АЗ. Подопечные Дэвида Мойеса одержали волевую победу над оппонентами со счётом 2:1. Бенрахма забил на 67-й минуте, сравняв счёт с 11-метрового удара, а спустя восемь минут Майкл Антонио забил решающий гол встречи.

Ответный матч между АЗ и лондонским клубом состоится в следующий четверг, 18 мая в городе Алкмар, что в Нидерландах.

Ранее в УЕФА назвали лучших игроков недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лига конференций Саид Бенрахма
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