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Лига конференций

Победа «Базеля» стала первой с 1978 года для швейцарских клубов в полуфиналах евротурниров

12 Мая 2023 • 05:28 Комментировать
Фиорентина
1:2
Базель
окончен

Швейцарский «Базель» совершил небольшой подвиг в первом полуфинальном матче Лиги конференций против «Фиорентины», горцы добыли гостевую победу, несмотря на то, что после первого тайма проигрывали итальянцам.

Как оказалось, клуб из Швейцарии одержал победу в полуфинальном матче любого европейского турнира впервые с сезона 1977/1978, тогда это удалось «Грассхоперсу» в игре с французской «Бастией» - 3:2. Это случилось в рамках полуфинала Кубка УЕФА, но в финал тогда вышла все-таки именно корсиканская команда, а не «Грассхоперс».

Ответный матч между «Базелем» и «Фиорентиной» состоится через неделю в Базеле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Бастия Грассхоппер Грассхопперс
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