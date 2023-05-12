Победа «Базеля» стала первой с 1978 года для швейцарских клубов в полуфиналах евротурниров

Швейцарский «Базель» совершил небольшой подвиг в первом полуфинальном матче Лиги конференций против «Фиорентины», горцы добыли гостевую победу, несмотря на то, что после первого тайма проигрывали итальянцам.

Как оказалось, клуб из Швейцарии одержал победу в полуфинальном матче любого европейского турнира впервые с сезона 1977/1978, тогда это удалось «Грассхоперсу» в игре с французской «Бастией» - 3:2. Это случилось в рамках полуфинала Кубка УЕФА, но в финал тогда вышла все-таки именно корсиканская команда, а не «Грассхоперс».

Ответный матч между «Базелем» и «Фиорентиной» состоится через неделю в Базеле.