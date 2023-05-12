«Базель» вырвал победу в матче с «Фиорентиной»

«Фиорентина» не смогла с наскока решить вопрос с выходом в финал Лиги конференций по итогам домашней игры с «Базелем». На пятой минуте Артур Кабрал минимально промахнулся, пробивая головой. В ответке Жан-Кевин Огюстен выбежал один на один с вратарем, обыграл его и забил, но вне игры. В середине первого тайма после подачи углового и скидки Кабрал все же добился своего и в падении результативно пробил. В середине второго тайма гости сравняли счет, здесь все сам сделал Энди Диуф - отобрал мяч в центре поля, рванул вперед и поразил ближний угол ворот - 1:1. А в конце гости вовсе вырвали победу, после подачи со штрафного и скидки метко пробил Зеки Амдуни - 2:1.

Ответная встреча - в следующий четверг.