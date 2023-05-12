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Лига конференций

«Базель» вырвал победу в матче с «Фиорентиной»

12 Мая 2023 • 00:00 Комментировать
Фиорентина
1:2
Базель
окончен

«Фиорентина» не смогла с наскока решить вопрос с выходом в финал Лиги конференций по итогам домашней игры с «Базелем». На пятой минуте Артур Кабрал минимально промахнулся, пробивая головой. В ответке Жан-Кевин Огюстен выбежал один на один с вратарем, обыграл его и забил, но вне игры. В середине первого тайма после подачи углового и скидки Кабрал все же добился своего и в падении результативно пробил. В середине второго тайма гости сравняли счет, здесь все сам сделал Энди Диуф - отобрал мяч в центре поля, рванул вперед и поразил ближний угол ворот - 1:1. А в конце гости вовсе вырвали победу, после подачи со штрафного и скидки метко пробил Зеки Амдуни - 2:1.

Ответная встреча - в следующий четверг.

Протокол игры  
Фиорентина1:2Базель
(1:0) Кабрал Артур25'  
  71'Диуф Энди (1:1)
  90'Амдуни Зеки (1:2)
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМартинес Лукас IIРаньери ЛукаБираги КристианоБонавентура Джакомо 87' (Барак Антонин ( 87') Амрабат Софьян 73' (Брекало Йосип ( 73') Мандрагора РоландоИконе Жонатан 81' (Йович Лука ( 81') Кабрал Артур 81' (Куаме Кристиан ( 81') Гонсалес Николас 73' (Кастровилли Гаэтано ( 73')
Запасные: Черофолини МикелеРоша Игор IIБьянко АлессандроДункан АльфредТерзич АлексаВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
Хитц MapвинЛанг МихаэльАдамс Касим  59'Пельмар АндиНдой Дан  79'Диуф ЭндиДжака ТаулантБургер Ваутер  72' 86' (Малес Дариан ( 86') Калафьори Рикардо 63' (Миллар Лиам ( 63') Огюстен Жан-Кевин 77' (Зекири Анди ( 77') Амдуни Зеки
Запасные: Де Моль НильсСальви МиркоЭссиам ЭммануэльБрэдли ФинкФрай ФабианНовоа УгоКаде АнтонФогель Уго
11 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Базель Фиорентина
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