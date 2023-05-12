«Базель» вырвал победу в матче с «Фиорентиной»

«Фиорентина» не смогла с наскока решить вопрос с выходом в финал Лиги конференций по итогам домашней игры с «Базелем». На пятой минуте Артур Кабрал минимально промахнулся, пробивая головой. В ответке Жан-Кевин Огюстен выбежал один на один с вратарем, обыграл его и забил, но вне игры. В середине первого тайма после подачи углового и скидки Кабрал все же добился своего и в падении результативно пробил. В середине второго тайма гости сравняли счет, здесь все сам сделал Энди Диуф - отобрал мяч в центре поля, рванул вперед и поразил ближний угол ворот - 1:1. А в конце гости вовсе вырвали победу, после подачи со штрафного и скидки метко пробил Зеки Амдуни - 2:1.
Ответная встреча - в следующий четверг.
Протокол игры
|(1:0) Кабрал Артур25'
|71'Диуф Энди (1:1)
|90'Амдуни Зеки (1:2)
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II•Раньери Лука•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо87' (Барак Антонин (87') •Амрабат Софьян73' (Брекало Йосип (73') •Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан81' (Йович Лука (81') •Кабрал Артур81' (Куаме Кристиан (81') •Гонсалес Николас73' (Кастровилли Гаэтано (73')
Хитц Mapвин•Ланг Михаэль•Адамс Касим• 59'Пельмар Анди•Ндой Дан• 79'Диуф Энди•Джака Таулант•Бургер Ваутер 72'86' (Малес Дариан (86') •Калафьори Рикардо63' (Миллар Лиам (63') •Огюстен Жан-Кевин77' (Зекири Анди (77') •Амдуни Зеки
11 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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