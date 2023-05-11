«Фиорентина» - «Базель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Во Флоренции проходит первый матч 1/2 финала Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Базелем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фиорентина - Базель
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Протокол игры
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Мартинес Лукас II•Раньери Лука•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо•Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан•Кабрал Артур•Гонсалес Николас
11 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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