​АЗ - первая нидерландская команда с 2008 года, которая выиграла серию пенальти в еврокубках

Хорошо известно, что сборная Нидерландов и, в целом, нидерландские клубы испытывают проблемы в серии пенальти - иными словами, они крайне редко выигрывают подобные поединки. Однако в четверг нидерландский АЗ сумел преодолеть сопротивление бельгийского «Андерлехта» и выйти в полуфинал Лиги конференции именно вследствие более точного исполнения послематчевой серии пенальти.

Как оказалось, с клубами из Нидерландов такого не случалось с 2008 года, когда ПСВ прошел по пенальти лондонский «Тоттенхэм» в Кубке УЕФА.

Теперь АЗ предстоит сыграть в полуфинале Лиги конференций с лондонским «Вест Хэмом».