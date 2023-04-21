АЗ установил новый абсолютный рекорд для нидерландских клубов в еврокубках

Нидерландский АЗ из Алкмаара эффектно расправился с «Андерлехтом» - проиграв тому в первом матче 0:2, в ответной игре «сыровары» выиграли с таким же счетом, после чего, вопреки обычному проклятию нидерландцев в сериях пенальти, лучше исполнили одиннадцатиметровые удары и вышли в полуфинал.

Эта победа стала уже тринадцатой для АЗ в ходе текущего еврокубкового сезона, что стало новым абсолютным рекордом для клубов из Нидерландов. Доселе рекорд принадлежал «Фейеноорду» с двенадцатью победами в сезоне 2021/2022, а третье место делят «Аякс» (2018/2019, когда команда вышла в полуфинал ЛЧ), и все тот же АЗ - десять побед в сезоне 2004/2005.