Мойес: «Невероятное достижение»

Лондонский «Вест Хэм» неудачно выступает на внутренней арене, но, в то же время, ему удалось выйти в полуфинал Лиги конференций. Это стало возможным после удачной игры с бельгийским «Гентом» - если первый матч между ними закончился вничью, то во второй игре «Вест Хэм» одержал крупную победу. Наставник клуба, Дэвид Мойес, очень доволен.

- Прекрасное достижение. Второй год подряд! Не так часто случается такое. Думаю, наш второй тайм был очень хорош. Думаю, можно было забить даже еще больше, моменты были. Европейский футбол дарит команде много положительных моментов, это важно для игроков, - цитирует Мойеса BT Sport.

В следующем раунде «Вест Хэм» сыграет с нидерландским АЗ.