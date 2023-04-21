Антонио: «Хотим развивать эти успехи»

Лондонский «Вест Хэм» компенсирует неудачные выступления на внутренней арене удачной игрой в европейских турнирах, команда пробилась в полуфинал Лиги конференций, обыграв со счетом 4:1 «Гент». Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал успехи своего клуба.

- Как все начиналось и как все закончилось! У нас вся команда гудит сейчас, во втором тайме уверенность на поле росла прямо с каждой минутой. Теперь мы хотим в финал. А также хотим развивать этот успех для того, чтобы лучше выступать и в чемпионате также, - цитирует Антонио BT Sport.

В истории «Вест Хэма» есть европейский кубок - это победа в Кубке Кубков в 1965 году.