Деклан Райс: «Теперь хотим финал»

Неудачно выступающий во внутреннем чемпионате Англии «Вест Хэм» проводит отличный сезон в европейских кубках, команда Дэвида Мойеса вышла в полуфинал Лиги конференций. Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал успех, пришедший в матче против «Гента» - 4:1.

- Я не могу описать это словами. Еще один полуфинал. Я забил, парни отлично сыграли, это прекрасный вечер для клуба. Мы понимаем, что наш следующий соперник, АЗ, также силен, но мы хотим сделать еще один шаг, - цитирует слова Райса BT Sport.

«Вест Хэм» лишь один раз выигрывал европейский кубок - Кубок Кубков в 1965 году.