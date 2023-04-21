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Лига конференций

Деклан Райс: «Теперь хотим финал»

21 Апреля 2023 • 00:19 Комментировать
Вест Хэм
4:1
Гент
окончен

Неудачно выступающий во внутреннем чемпионате Англии «Вест Хэм» проводит отличный сезон в европейских кубках, команда Дэвида Мойеса вышла в полуфинал Лиги конференций. Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал успех, пришедший в матче против «Гента» - 4:1.

- Я не могу описать это словами. Еще один полуфинал. Я забил, парни отлично сыграли, это прекрасный вечер для клуба. Мы понимаем, что наш следующий соперник, АЗ, также силен, но мы хотим сделать еще один шаг, - цитирует слова Райса BT Sport.

«Вест Хэм» лишь один раз выигрывал европейский кубок - Кубок Кубков в 1965 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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