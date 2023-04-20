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«Вест Хэм» пропустил первым, но разгромил «Гент»

20 Апреля 2023 • 23:57 Комментировать
Вест Хэм
4:1
Гент
окончен

После ничьей в выездном матче с «Гентом» «Вест Хэм» оказался в непростой ситуации, пропустив в середине первого тайма после скидки Матисса Самуаза и удара Уго Кёйперса. И все же «молотобойцы» начали воплощать в голы свой приличный игровой перевес. Со штрафного Джаррод Боуэн подал к ближней штанге, и Майкл Антонио метко пробил, выиграв воздух. После перерыва каркас ворот дважды подряд выручил гостей. Но вскоре Лукас Пакета с пенальти пробил в девятку без шансов для вратаря. Тут же контратака, в которой Деклан Райс фактически сделал все сам и реализовал выход один на один. Антонио слева ворвался в штрафную и прошил перчатки голкипера - разгром. Боуэн в борьбе из пределов штрафной забил пятый гол, но была игра рукой.

«Вест Хэм» шагнул в полуфинал.

Протокол игры  
Вест Хэм4:1Гент
  26'Кейперс Уго (0:1)
(1:1) Антонио Майкл37'  
(2:1) Пакета Лукас55'  
(3:1) Райс Деклан58'  
(4:1) Антонио Майкл64'  
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума Курт 71' (Ингс Дэнни ( 71') Агер НаифЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашРайс Деклан 70' (Даунс Флинн ( 70') Боуэн Джаррод 79' (Корне Максвелл ( 79') Пакета ЛукасБенрахма Саид 79' (Форнальс Пабло ( 79') Антонио Майкл 71' (Керер Тило ( 71')
Запасные: Лансини МануэльДжонсон БенАнанг ДжозефФабьянски ЛукашДивин МубамаКрессуэлл АаронФредди Поттс
Руф ДавиПёнтковски КамильОкуму ДжозефФортуна НуриуСамуаз МатиссКастро-Монтес Алессио 84' (Годо Бруно ( 84') Кумс СвенДе Сар Жюльен 71' (Вадис Оджиджа-Офоэ ( 71') Хон Хён-Сок 72' (Депуатр Лоран ( 72') Орбан Гифт  18' 72' (Тиссудали Тарик ( 72') Кейперс Уго 84' (Фофанан Малик ( 84')
Запасные: Ван Дале СедерикХёуге ЙенсТорунарига ДжорданНарди Поль
20 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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