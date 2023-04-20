«Вест Хэм» пропустил первым, но разгромил «Гент»

После ничьей в выездном матче с «Гентом» «Вест Хэм» оказался в непростой ситуации, пропустив в середине первого тайма после скидки Матисса Самуаза и удара Уго Кёйперса. И все же «молотобойцы» начали воплощать в голы свой приличный игровой перевес. Со штрафного Джаррод Боуэн подал к ближней штанге, и Майкл Антонио метко пробил, выиграв воздух. После перерыва каркас ворот дважды подряд выручил гостей. Но вскоре Лукас Пакета с пенальти пробил в девятку без шансов для вратаря. Тут же контратака, в которой Деклан Райс фактически сделал все сам и реализовал выход один на один. Антонио слева ворвался в штрафную и прошил перчатки голкипера - разгром. Боуэн в борьбе из пределов штрафной забил пятый гол, но была игра рукой.

«Вест Хэм» шагнул в полуфинал.