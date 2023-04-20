Итальяно – о матче с «Лехом»: «Казалось, что мы уже в полуфинале, но в еврокубках нельзя расслабляться»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги конференций.

«Фиалки» крупно одолели «Лех» в выездном первом матче (4:1), однако позволили сопернику возродить интригу в ответной встрече. Польский коллектив вёл со счётом 3:0 до 78-й минуты, но в концовке «Фиорентина» забила два мяча.

«Сегодня произошло именно то, чего я и боялся. У нас появились проблемы, когда казалось, что их уже не может быть. К счастью, нам удалось вернуться и забить дважды. Судьба путёвки в полуфинал казалась простой формальностью, но в Европе никогда нельзя расслабляться», – сказал в послематчевом интервью Sky Итальяно.