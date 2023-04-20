Известны первые полуфиналисты Лиги конференций

В Лиге конференций УЕФА стали известны первые полуфиналисты. Это итальянская «Фиорентина», одолевшая по сумме двух встреч польский «Лех» и нидерландский «АЗ Алкмаар», обыгравший «Андерлехт» из соседней Бельгии.

Теперь на стадии полуфинала «фиалки» встретятся с победителем пары «Ницца» - «Базель», а нидерландцы сыграют либо с лондонским «Вест Хэмом», либо с ещё одной командой из Бельгии – «Гентом».

Первые полуфинальные встречи запланированы на 11 мая, ответные – на 18 мая.

На данный момент «Вест Хэм» и «Гент» в Лондоне забили друг другу по голу, а «Ницца» ведёт в матче против «Базеля» со счётом 1:0.