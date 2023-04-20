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Лига конференций

Известны первые полуфиналисты Лиги конференций

20 Апреля 2023 • 22:43 Комментировать

В Лиге конференций УЕФА стали известны первые полуфиналисты. Это итальянская «Фиорентина», одолевшая по сумме двух встреч польский «Лех» и нидерландский «АЗ Алкмаар», обыгравший «Андерлехт» из соседней Бельгии.

Теперь на стадии полуфинала «фиалки» встретятся с победителем пары «Ницца» - «Базель», а нидерландцы сыграют либо с лондонским «Вест Хэмом», либо с ещё одной командой из Бельгии – «Гентом».

Первые полуфинальные встречи запланированы на 11 мая, ответные – на 18 мая.

На данный момент «Вест Хэм» и «Гент» в Лондоне забили друг другу по голу, а «Ницца» ведёт в матче против «Базеля» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина АЗ Алкмаар
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Окончен после пенальти
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Андерлехт Андерлехт
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Фиорентина Фиорентина
Лех Лех
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Вест Хэм Вест Хэм
Гент Гент
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Ницца Ницца
Базель Базель
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