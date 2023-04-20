«АЗ Алкмаар» чудом не дожал «Андерлехт» в игровое время и победил в серии пенальти

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаару» нужно было отыграть два мяча у «Андерлехта», и нидерландцы быстро решили задачу-минимум. Вангелис Павлидис реализовал 11-метровый. Он же на 13-й минуте замкнул прострел в контратаке от Йенса Одгора. Невероятно, но хозяева так и не смогли забить хотя бы раз, имея полдюжины шансов у ворот противника, - овертайм. Одгор слева вывалился на ворота и поразил дальний угол, но гол отменен из-за офсайда.

Всё решалось в серии пенальти, здесь точнее были футболисты АЗ - 3:1.