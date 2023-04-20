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Лига конференций

«АЗ Алкмаар» чудом не дожал «Андерлехт» в игровое время и победил в серии пенальти

20 Апреля 2023 • 22:33 Комментировать
АЗ Алкмаар
2:0
Андерлехт
окончен после пенальти

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаару» нужно было отыграть два мяча у «Андерлехта», и нидерландцы быстро решили задачу-минимум. Вангелис Павлидис реализовал 11-метровый. Он же на 13-й минуте замкнул прострел в контратаке от Йенса Одгора. Невероятно, но хозяева так и не смогли забить хотя бы раз, имея полдюжины шансов у ворот противника, - овертайм. Одгор слева вывалился на ворота и поразил дальний угол, но гол отменен из-за офсайда.

Всё решалось в серии пенальти, здесь точнее были футболисты АЗ - 3:1.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар

2:0

(пен. 3:1)

Андерлехт
(1:0) Павлидис Вангелис5'  
(2:0) Павлидис Вангелис13'  
Райан МэттьюСугавара ЮкинариБёкема СэмХацидиакос ПантелисКеркез Милош  59' 101' (Мердинк Мекс ( 101') Рейндерс Тиджани  29'Класи Йорди  114'Одгор Йенс 113' (Базур Рихедли ( 113') Мейнанс Свен  80' 113' (Михайлович Джордже ( 113') Ван Бредероде Мирон 101' (Де Вит Меес ( 101') Павлидис Вангелис  40' 46' (Лахдо Майкель ( 46')
Запасные: Бюрместер ЗикоВанхесден ЗиньоГус ВаутерДеккер МаксимДен ДаниелВерхюлст Хоби
Вербрюгген БартМурильо Микаэль 62' (Сарделла Киллиан ( 62') Дебаст ЗеноВертонген ЯнН'Диайе МуссаДиавара Амаду  33' 111' (Кана Марко ( 111') Ашимеру Маджид 90' (Арнстад Кристиан ( 90') Рафаэлов Лиор 76' (Струйкенс Марио ( 76') Дрейер АндерсСлимани Ислам 106' (Ангуло Нильсон ( 106') Амузу Френсис  55'
Запасные: Коосеманс КолинСадики НоаЛеони ТеоДелькруа ХаннесСтассин ЛукасВан Кромбрюгге ХендрикЛиссенс Лукас
20 апреля. Стадион "АФАС" (Алкмаар).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт АЗ Алкмаар
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Окончен после пенальти
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
Андерлехт Андерлехт
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Окончен
Фиорентина Фиорентина
Лех Лех
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Вест Хэм Вест Хэм
Гент Гент
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