«АЗ Алкмаар» чудом не дожал «Андерлехт» в игровое время и победил в серии пенальти

В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаару» нужно было отыграть два мяча у «Андерлехта», и нидерландцы быстро решили задачу-минимум. Вангелис Павлидис реализовал 11-метровый. Он же на 13-й минуте замкнул прострел в контратаке от Йенса Одгора. Невероятно, но хозяева так и не смогли забить хотя бы раз, имея полдюжины шансов у ворот противника, - овертайм. Одгор слева вывалился на ворота и поразил дальний угол, но гол отменен из-за офсайда.
Всё решалось в серии пенальти, здесь точнее были футболисты АЗ - 3:1.
Протокол игры
|АЗ Алкмаар
2:0
(пен. 3:1)
|Андерлехт
|(1:0) Павлидис Вангелис5'
|(2:0) Павлидис Вангелис13'
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Бёкема Сэм•Хацидиакос Пантелис•Керкез Милош 59'101' (Мердинк Мекс (101') •Рейндерс Тиджани• 29'Класи Йорди• 114'Одгор Йенс113' (Базур Рихедли (113') •Мейнанс Свен 80'113' (Михайлович Джордже (113') •Ван Бредероде Мирон101' (Де Вит Меес (101') •Павлидис Вангелис 40'46' (Лахдо Майкель (46')
Вербрюгген Барт•Мурильо Микаэль62' (Сарделла Киллиан (62') •Дебаст Зено•Вертонген Ян•Н'Диайе Мусса•Диавара Амаду 33'111' (Кана Марко (111') •Ашимеру Маджид90' (Арнстад Кристиан (90') •Рафаэлов Лиор76' (Струйкенс Марио (76') •Дрейер Андерс•Слимани Ислам106' (Ангуло Нильсон (106') •Амузу Френсис 55'
20 апреля. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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