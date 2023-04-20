«Лех» громил «Фиорентину» на выезде, но всё же не победил с нужным счётом

Пара «Фиорентина» - «Лех» казалась самой предсказуемой на стадии 1/4 финала еврокубков. Итальянцы победили на выезде со счетом 4:1 и были явными фаворитами. Тем не менее, к середине второго тайма ответного поединка поляки отыграли эту очень солидную фору. Афонсу Соуза уже в дебюте расстрелял ворота после неудачной игры защитников. Лука Йович не смог обыграть голкипера, оказавшись сам перед рамкой, и гости тут же заработали пенальти. Кристоффер Вельде развел мяч и вратаря по углам. Вскоре Артур Собех с близкого расстояния внес мяч в сетку после прострела - 3:0. На 78-й минуте Рикардо Соттиль забил первый гол «фиалок», а на 90-й минуте Гаэтано Кастровилли поставил точку - 2:3. «Фиорентина» - в полуфинале, где сыграет против «Базеля» или «Ниццы».