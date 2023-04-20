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«Лех» громил «Фиорентину» на выезде, но всё же не победил с нужным счётом

20 Апреля 2023 • 21:43 Комментировать
Фиорентина
2:3
Лех
окончен

Пара «Фиорентина» - «Лех» казалась самой предсказуемой на стадии 1/4 финала еврокубков. Итальянцы победили на выезде со счетом 4:1 и были явными фаворитами. Тем не менее, к середине второго тайма ответного поединка поляки отыграли эту очень солидную фору. Афонсу Соуза уже в дебюте расстрелял ворота после неудачной игры защитников. Лука Йович не смог обыграть голкипера, оказавшись сам перед рамкой, и гости тут же заработали пенальти. Кристоффер Вельде развел мяч и вратаря по углам. Вскоре Артур Собех с близкого расстояния внес мяч в сетку после прострела - 3:0. На 78-й минуте Рикардо Соттиль забил первый гол «фиалок», а на 90-й минуте Гаэтано Кастровилли поставил точку - 2:3. «Фиорентина» - в полуфинале, где сыграет против «Базеля» или «Ниццы».

Протокол игры  
Фиорентина2:3Лех
  9'Соуза Афонсу (0:1)
  65'Вельде Кристоффер (0:2)
  69'Собех Артур (0:3)
(1:3) Соттиль Рикардо78'  
(2:3) Кастровилли Гаэтано90'  
Терраччиано ПьетроВенути Лоренцо  68'Миленкович Никола  35' 46' (Мартинес Лукас II ( 46') Роша Игор IIБираги Кристиано  19' 54' (Терзич Алекса ( 54'  63') Бонавентура Джакомо 70' (Кастровилли Гаэтано ( 70') Мандрагора РоландоБарак АнтонинГонсалес НиколасЙович Лука 70' (Кабрал Артур ( 70') Соттиль Рикардо 86' (Куаме Кристиан ( 86')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаБьянко АлессандроДункан АльфредДодо ДомилсонСапонара Риккардо
Беднарек ФилипДагерстол ФилипКарлстрём ЙесперМилич АнтониоСкораш Михал  88'Ребошу ПедруЧервински Алан  24' 31' (Перейра Жоэл III ( 31') Муравски Радослав 82' (Квеквескири Ника ( 82'  84') Соуза Афонсу 80' (Мархвиньски Филип ( 80') Собех Артур  17' 80' (Ба-Луа Адриэль ( 80') Вельде Кристоффер 80' (Исхак Микаэль ( 80')
Запасные: Цитаишвили ГеоргийДуглас БарриГургул МихалАмарал ЖоауШатка ЛюбомирМедрала МатеушГолец Доминик
20 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Фиорентина Лех
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2
0
1.73 4.00 4.80
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Окончен
Фиорентина Фиорентина
Лех Лех
2
3
1.36 5.20 9.00
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89 мин
Вест Хэм Вест Хэм
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4
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