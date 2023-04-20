Пакета и Райс – в старте «Вест Хэма» на игру против «Гента»

Английский «Вест Хэм» и бельгийский «Гент» сегодня вечером выяснят свои отношения в четвертьфинале Лиги конференций. До начала встречи команды назвали свои составы.
«Вест Хэм»: Ареола, Цоуфал, Зума, Агер, Эмерсон, Райс, Соучек, Пакета, Бенрахма, Боуэн, Антонио;
«Гент»: Руф, Самуаз, Пёнтковски, Окуму, Фортуна, Кастро-Монтес, де Сар, Кумс, Хон, Орбан, Кёйперс;
Текстовый подробный онлайн встречи читайте на портале Liveresult.ru.
Напомним, в минувшие выходные «молотобойцы» практически идентичным составом огорчили лондонский «Арсенал», сыграв с «канонирами» вничью – 2:2.
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