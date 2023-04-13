«Фиорентина» разгромила «Лех» и почти пробилась в полуфинал

«Фиорентина» первой из всех участников 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций практически обеспечила себе выход в следующий раунд. В гостях у «Леха» «фиалки» забили четыре мяча и пропустили только раз после удара Кристоффера Вельде. У победителей мячи в активе Артура Кабрала, Николаса Гонсалеса, Джакомо Бонавентуры и Жонатана Иконе.
Протокол игры
|4'Кабрал Артур (0:1)
|(1:1) Вельде Кристоффер20'
|41'Гонсалес Николас (1:2)
|58'Бонавентура Джакомо (1:3)
|64'Иконе Жонатан (1:4)
Беднарек Филип•Перейра Жоэл III•Милич Антонио•Шатка Любомир•Скораш Михал76' (Собех Артур (76') •Квеквескири Ника76' (Ба-Луа Адриэль (76') •Карлстрём Йеспер•Вельде Кристоффер•Ребошу Педру•Мархвиньски Филип•Исхак Микаэль76' (Соуза Афонсу (76')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Раньери Лука• 83'Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо78' (Йович Лука (78') •Амрабат Софьян•Мандрагора Роландо85' (Соттиль Рикардо (85') •Гонсалес Николас51' (Иконе Жонатан (51') •Кабрал Артур78' (Кастровилли Гаэтано (78') •Брекало Йосип85' (Барак Антонин (85')
13 апреля. Стадион "Городской стадион Познань".
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