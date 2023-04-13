«Фиорентина» разгромила «Лех» и почти пробилась в полуфинал

«Фиорентина» первой из всех участников 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций практически обеспечила себе выход в следующий раунд. В гостях у «Леха» «фиалки» забили четыре мяча и пропустили только раз после удара Кристоффера Вельде. У победителей мячи в активе Артура Кабрала, Николаса Гонсалеса, Джакомо Бонавентуры и Жонатана Иконе.