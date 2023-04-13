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Лига конференций

«Фиорентина» разгромила «Лех» и почти пробилась в полуфинал

13 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать
Лех
1:4
Фиорентина
окончен

«Фиорентина» первой из всех участников 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций практически обеспечила себе выход в следующий раунд. В гостях у «Леха» «фиалки» забили четыре мяча и пропустили только раз после удара Кристоффера Вельде. У победителей мячи в активе Артура Кабрала, Николаса Гонсалеса, Джакомо Бонавентуры и Жонатана Иконе.

Протокол игры  
Лех1:4Фиорентина
  4'Кабрал Артур (0:1)
(1:1) Вельде Кристоффер20'  
  41'Гонсалес Николас (1:2)
  58'Бонавентура Джакомо (1:3)
  64'Иконе Жонатан (1:4)
Беднарек ФилипПерейра Жоэл IIIМилич АнтониоШатка ЛюбомирСкораш Михал 76' (Собех Артур ( 76') Квеквескири Ника 76' (Ба-Луа Адриэль ( 76') Карлстрём ЙесперВельде КристофферРебошу ПедруМархвиньски ФилипИсхак Микаэль 76' (Соуза Афонсу ( 76')
Запасные: Цитаишвили ГеоргийДуглас БарриГургул МихалАмарал ЖоауЧервински АланГолец Доминик
Терраччиано ПьетроДодо ДомилсонМиленкович НиколаРаньери Лука  83'Бираги КристианоБонавентура Джакомо 78' (Йович Лука ( 78') Амрабат СофьянМандрагора Роландо 85' (Соттиль Рикардо ( 85') Гонсалес Николас 51' (Иконе Жонатан ( 51') Кабрал Артур 78' (Кастровилли Гаэтано ( 78') Брекало Йосип 85' (Барак Антонин ( 85')
Запасные: Черофолини МикелеКуаме КристианРоша Игор IIДункан АльфредТерзич АлексаВенути ЛоренцоСапонара Риккардо
13 апреля. Стадион "Городской стадион Познань".

 

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Фиорентина Лех
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