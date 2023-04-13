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Лига конференций

Мойес объяснил ничью «Вест Хэма» с бельгийским «Гентом»

13 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать
Вест Хэм
...
Гент
20.04 22:00

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвёл итог сегодняшнего матча с «Гентом» в рамках четвертьфинала Лиги конференций УЕФА.

«Я ожидал от своей команды большего, однако благодаря результату мы можем рассчитывать на ответный матч. В нашу пользу арбитр не принял несколько важных решений, поэтому таков и результат. Начали мы хорошо, однако после перестали угрожать воротам соперника и пропустили, в итоге – ничья», - цитирует Мойеса ВВС.

Напомним, что ответный матч в этой паре состоится ровно через неделю в Лондоне, 20 апреля. В нём мы и узнаем, кто пройдёт в полуфинал третьего по силе еврокубка.

В рамках АПЛ «молотобойцы» сражаются за сохранение прописки и в грядущие выходные сыграют с лидером Премьер-лиги – лондонским «Арсеналом».

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Евро-Футбол.Ру,
Гент Вест Хэм Дэвид Мойес
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ВЕСТ ХЭМ ГЕНТ
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