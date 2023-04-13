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Лига конференций

Джо Коул не впечатлён игрой «Вест Хэма»

13 Апреля 2023 • 23:25 Комментировать
Гент
1:1
Вест Хэм
окончен

В четвертьфинале Лиги конференций лондонский «Вест Хэм» не сумел переиграть в гостевом поединке не самый сильный бельгийский «Гент», и Джо Коул, бывший защитник «Вест Хэма», совсем не впечатлен самоотдачей «молотобойцев». Напомним, что и в английском чемпионате дела идут скверно, «Вест Хэм» сражается за сохранение прописки в высшей лиге.

- «Вест Хэм» выглядел как команда, которой не нужна победа. Им повезло, что они не проиграли. Я очень удивлен таким отношением, игроки словно не понимают, что другого шанса выиграть европейский кубок у них может и не быть, - цитирует слова Коула BBC Sport. 

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Вест Хэм Джо Коул
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