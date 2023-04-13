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Лига конференций

Ингс: «Мы не смогли найти свой ритм»

13 Апреля 2023 • 22:23 Комментировать
Гент
1:1
Вест Хэм
окончен

В четвертьфинале Лиги конференций «Вест Хэм» съездил в гости к бельгийскому «Генту», но разжиться там победой команда Дэвида Мойеса не смогла, матч закончился вничью 1:1. Автором единственного гола «молотобойцев» стал Дэнни Ингс, он прокомментировал итоги встречи.

- Мы знали, что в этом матче будут периоды, когда придется поприжиматься к воротам. Фанаты очень гнали хозяев вперед, нам было трудно контролировать игру, так что, я думаю, ничья - это справедливый итог матча. Мы не смогли найти оптимальный ритм, - считает Ингс, слова которого цитирует BT Sport.

Ответный матч состоится через неделю. 

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Евро-Футбол.Ру,
Гент Вест Хэм Дэнни Ингс
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