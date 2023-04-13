«Вест Хэм» выстоял в Бельгии, обменявшись голами с «Гентом»

«Гент» и «Вест Хэм» завершили свой матч в рамках 1/4 финала Лиги конференций. «Молотобойцы» приехали просто отбиваться и искать шанс в редких контратаках и в итоге добились своего. В конце первого тайма именно англичане забили первыми, но перед голевой попыткой в борьбе с голкипером Наиф Агер сыграл рукой, гол отменен. Перед перерывом гости все же забили чисто, после прострела Джаррода Боуэна справа мяч в сетку переправил Дэнни Ингс. Соперник отыгрался на 57-й минуте, после проникающей передачи здорово пробил Уго Кейперс. Гифт Обран и Боуэн в выгодных ситуациях умудрились не попасть в рамку. Тот же Орбан изловчился и ножницами выполнил удар - перекладина. В концовке соперники наконец-то разыгрались, отвечая атаками на атаки, но все же ничья - 1:1.