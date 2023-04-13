Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Вест Хэм» выстоял в Бельгии, обменявшись голами с «Гентом»

13 Апреля 2023 • 21:47 Комментировать (1)
Гент
1:1
Вест Хэм
окончен

«Гент» и «Вест Хэм» завершили свой матч в рамках 1/4 финала Лиги конференций. «Молотобойцы» приехали просто отбиваться и искать шанс в редких контратаках и в итоге добились своего. В конце первого тайма именно англичане забили первыми, но перед голевой попыткой в борьбе с голкипером Наиф Агер сыграл рукой, гол отменен. Перед перерывом гости все же забили чисто, после прострела Джаррода Боуэна справа мяч в сетку переправил Дэнни Ингс. Соперник отыгрался на 57-й минуте, после проникающей передачи здорово пробил Уго Кейперс. Гифт Обран и Боуэн в выгодных ситуациях умудрились не попасть в рамку.  Тот же Орбан изловчился и ножницами выполнил удар - перекладина. В концовке соперники наконец-то разыгрались, отвечая атаками на атаки, но все же ничья - 1:1.

Протокол игры  
Гент1:1Вест Хэм
  45'Ингс Дэнни (0:1)
(1:1) Кейперс Уго57'  
Руф ДавиПёнтковски Камиль  73'Окуму ДжозефТорунарига Джордан 65' (Самуаз Матисс ( 65') Кастро-Монтес АлессиоКумс СвенДе Сар Жюльен  47'Хон Хён-Сок 64' (Вадис Оджиджа-Офоэ ( 64') Фофанан Малик 65' (Фортуна Нуриу ( 65') Кейперс УгоОрбан Гифт 83' (Тиссудали Тарик ( 83')
Запасные: Хёуге ЙенсДепуатр ЛоранГодо БруноЛагэ БрамНарди Поль
Ареола АльфонсДжонсон БенОгбонна Анджело  34'Агер НаифЦоуфал Владимир  87'Даунс Флинн  23' 74' (Пакета Лукас ( 74') Райс ДекланЛансини Мануэль 61' (Бенрахма Саид ( 61') Эмерсон Палмиери 88' (Крессуэлл Аарон ( 88') Боуэн ДжарродИнгс Дэнни 60' (Антонио Майкл ( 60')
Запасные: Керер ТилоСоучек ТомашЗума КуртАнанг ДжозефКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаФорнальс Пабло
13 апреля. Стадион "Геламко" (Гент).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гент Вест Хэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Promt Roman
13 Апреля 2023 в 21:49
По тому, как ужасно молотки проводят сезон в апл, этот результ, в принципе, не плох.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гент Гент
Вест Хэм Вест Хэм
1
1
3.15 3.40 2.32
Видео
Перерыв
Лех Лех
Фиорентина Фиорентина
1
2
3.70 3.50 2.07
Видео
Перерыв
Базель Базель
Ницца Ницца
1
2
3.25 3.45 2.28
Видео
Перерыв
Андерлехт Андерлехт
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
1
0
2.70 3.30 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
22:23 · Лига конференций УЕФА
Ингс: «Мы не смогли найти свой ритм»
21:47 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» выстоял в Бельгии, обменявшись голами с «Гентом» 1
19:15 · Лига конференций УЕФА
«Гент» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
08 Апреля
15:19 · Еврокубки
Чеферина обвиняют в фальсификации документов в своём резюме
01 Апреля
21:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» довела беспроигрышную серию до 10 матчей кряду
18 Марта
08:28 · Лига конференций УЕФА
Моуринью: «Лацио» вылетел из третьесортного турнира, вот это позор»
17 Марта
16:17 · Лига конференций УЕФА
​«Вест Хэм» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги конференций 1
10:04 · Лига конференций УЕФА
Фелипе Андерсон: «Недостаточно быстро читали игру»
09:56 · Лига конференций УЕФА
Боуэн: «Помогло то, что забили первыми»
09:44 · Лига конференций УЕФА
Мубама: «Я на седьмом небе от счастья»
09:32 · Лига конференций УЕФА
Мойес: «Доволен, такое не каждый день случается»
02:15 · Лига конференций УЕФА
Сарри – о вылете из Лиги конференций: «Лацио» недостаточно хорош, чтобы играть сразу в двух турнирах» 1
01:18 · Италия. Серия А
Впервые за 24 года сразу шесть клубов Серии А сыграют в четвертьфинале еврокубков 2
01:12 · Лига конференций УЕФА
«Вест Хэм» устроил разгром АЕКу из Ларнаки
01:09 · Лига конференций УЕФА
«Андерлехт» наказал «Вильярреал» за слабую реализацию моментов
Все новости
Рекомендуем