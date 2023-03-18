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Лига конференций

Моуринью: «Лацио» вылетел из третьесортного турнира, вот это позор»

18 Марта 2023 • 08:28 Комментировать

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о вылете римского «Лацио» из Лиги конференций. В 1/8 финала «орлы» уступили по сумме двух матчей нидерландскому «АЗ Алкмару» (2:4).

«Лацио» вылетел из третьесортного турнира? Вот это позор… УЕФА теперь придется тратить деньги на транспортировку трофея, который мог бы остаться в Риме. Возможно, трофей переедет во Флоренцию», - передает слова португальского специалиста IFTV.

Напомним, что действующим триумфатором Лиги конференций является «Рома». В прошлогоднем финале подопечные Моуринью взяли верх над роттердамским «Фейеноордом».

В этот уик-энд «Рома» и «Лацио» проведут римское дерби в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью
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