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Лига конференций

​«Вест Хэм» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги конференций

17 Марта 2023 • 16:17 Комментировать

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка Лиги конференций. По её итогам были сформированы такие пары 1/4 финала турнира:

«Лех» - «Фиорентина»;

«Гент» - «Вест Хэм»;

«Андерлехт» - АЗ;

«Базель» - «Ницца».

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.

В полуфинале команды выходят друг на друга таким образом: 

«Лех» - «Фиорентина» / «Базель» - «Ницца»;

«Гент» - «Вест Хэм» / «Андерлехт» - АЗ.

Номинальным хозяином финала Лиги конференций будет победитель верхней части турнирной сетки.

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Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня в Праге.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лига конференций
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