​«Вест Хэм» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги конференций

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка Лиги конференций. По её итогам были сформированы такие пары 1/4 финала турнира:
«Лех» - «Фиорентина»;
«Гент» - «Вест Хэм»;
«Андерлехт» - АЗ;
«Базель» - «Ницца».
Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля.
В полуфинале команды выходят друг на друга таким образом:
«Лех» - «Фиорентина» / «Базель» - «Ницца»;
«Гент» - «Вест Хэм» / «Андерлехт» - АЗ.
Номинальным хозяином финала Лиги конференций будет победитель верхней части турнирной сетки.
Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня в Праге.
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