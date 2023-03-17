Фелипе Андерсон: «Недостаточно быстро читали игру»

Римский «Лацио» дважды проиграл нидерландскому АЗ, покинув, таким образом, Лигу конференций. Бразильский ветеран «Лацио» Фелипе Андерсон расстроен такими итогами матча, ведь после первого поражения он заверял общественность, что результат, дескать, не соответствует логике футбольных событий на поле и будет обязательно изменен в ответном матче. Этого не произошло - «Лацио» вновь проиграл с тем же счетом 1:2.

- Расстроен тем, как пошли дела. Наша работа не принесла плодов против команды, которая очень хорошо и уверенно играет у себя дома. Мы недостаточно быстро считывали игру, в этом смысле было много ошибок, - цитирует слова Андерсона cittaceleste.it.

Теперь «Лацио» продолжает выступления только во внутреннем чемпионате.